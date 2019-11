Πανικός στη Γέφυρα του Λονδίνου: Επίθεση με μαχαίρι και πυροβολισμοί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:51

Στην εκκένωση της γέφυρας του Λονδίνου προχώρησαν οι βρετανικές αρχές. Ο λόγος είναι ακόμα ασαφές, αλλά συγκλίνουσες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με μαχαίρι, στην οποία η αστυνομία ανταποκρίθηκε πυροβολώντας και σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο.

Η μητροπολιτική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα), να επέμβει σε ένα περιστατικό στη Γέφυρα του Λονδίνου όπου υπήρξε μια επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία επιβεβαιώνει επίσης ότι ένα άτομο έχει συλληφθεί ενώ πιστεύεται ότι υπάρχουν περίπου 5 τραυματίες.

Αντιμετωπίζει, δε, το περιστατικό ως τρομοκρατικό, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Working in London Bridge is scary, there’s been a shooting on the bridge. I saw a load of people running and then heard gun shots. Now the police are trying to get into this lorry. pic.twitter.com/lxC5lqXL21