Συναγερμός στις ΗΠΑ: Άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο πετούσε πάνω από τον Λευκό Οίκο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:49

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ουάσινγκτον όταν εντοπίστηκε άγνωστο αεροσκάφος, να πετά κοντά στον Λευκό Οίκο.

Το εν λόγω ιπτάμενο αντικείμενο δεν ανταποκρίθηκε σε μηνύματα του πύργου ασφαλείας και αμέσως σήμανε συναγερμός.

White House totally on lockdown. All press being sheltered in place inside briefing room. Similar reported response at the a U.S. Capitol + congressional office buildings pic.twitter.com/9GlXpH1qLq

Αμέσως η κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ τέθηκε σε αποκλεισμό και εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι δρόμοι γύρω από τον Λευκό Οίκο έκλεισαν.

Παράλληλα εκκενώθηκε το Καπιτώλιο για περίπου μισή ώρα.

Οι ανησυχίες αφορούσαν ένα μικρό αεροσκάφος στην περιοχή, ανέφερε το Associated Press. Αξιωματούχοι λένε ότι το εν λόγω αεροπλάνο παραβίασε τους κανόνες του εναέριου χώρου σε μια περιορισμένη περιοχή.

Αεροσκάφη της NORAD (Υπηρεσία Αεράμυνας Βόρειας Αμερική) και τα ελικόπτερα της ακτοφυλακής ανταποκρίθηκαν στην παραβίαση, δήλωσε αξιωματούχος της NORAD.

"Ανώτεροι δια-υπηρεσιακοί υπάλληλοι παρακολουθούν την κατάσταση, ως εθνικό συμβάν. Τα μαχητικά αεροσκάφη μας βρίσκονται στο σημείο και ανταποκρίνονται, το αεροπλάνο δεν θεωρείται εχθρικό αυτή τη στιγμή", ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός της NORAD στο Twitter.

