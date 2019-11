Τουρκία: Η αστυνομία διέλυσε με πλαστικές σφαίρες πορεία ενάντια στη βία κατά των γυναικών

Η τουρκική αστυνομία διέλυσε δια της βίας μια συγκέντρωση μερικών χιλιάδων διαδηλωτών στην Κωνσταντινούπολη που ζητούσαν να μπει "τέλος στην ατιμωρησία" εκείνων που βιαιοπραγούν σε βάρος των γυναικών.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες για να απωθήσουν τους διαδηλωτές, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, που προσπαθούσαν να κάνουν πορεία στη λεωφόρο Ιστικλάλ, στην καρδιά της πόλης.

Σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου, περίπου 2.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα σε μια μικρή πλατεία, σε μικρή απόσταση, για να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με τα οποία ζητούσαν "το τέλος της ατιμωρησίας" ενώ σε άλλα είχαν γράψει τα ονόματα γυναικών που δολοφονήθηκαν από συζύγους ή πρώην συντρόφους στην Τουρκία.

#Istanbul tonight - people gathered on central İstiklal street to decry violence against women and an alarming number of femicides in #Turkey. "We won’t be silent, we are not afraid”, they shout. Police later used pepper spray to disperse the crowd. #25KasımKadınaSiddeteHayır pic.twitter.com/ufJjwUyclT