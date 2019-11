Οι δυνάμεις του Ιράκ ρίχνουν δακρυγόνα στα κεφάλια των διαδηλωτών: Επτά νεκροί στη Βαγδάτη

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν οι ιρακινές δυνάμεις της τάξης έκαναν χρήση πραγματικών πυρών και δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών στη Βαγδάτη, δήλωσαν ιατρικές πηγές και πηγές ασφαλείας.

Η αιτία των θανάτων ήταν πραγματικά πυρά και κάνιστρα δακρυγόνων που εκτοξεύθηκαν κατευθείαν στο κεφάλι των διαδηλωτών, ανέφεραν οι πηγές, σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον 78 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία ανέφερε νωρίτερα ότι ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε κοντά στη γέφυρα Σινάκ και ένας άλλος στη διπλανή γέφυρα Αχράρ.

Άλλοι δύο άνθρωποι που είχαν τραυματιστεί σοβαρά υπέκυψαν αργότερα στο νοσοκομείο, ο ένας από τραύματα που προκλήθηκαν από πραγματικά πυρά στο κεφάλι και ο άλλος από κάνιστρο δακρυγόνου στο κεφάλι, δήλωσαν αστυνομικές και νοσοκομειακές πηγές.

Άλλοι τρεις σκοτώθηκαν αργότερα στη διάρκεια της ημέρας -- δύο από αυτούς από πραγματικά πυρά κοντά στη γέφυρα Αχράρ.

Νοσοκομειακές πηγές σημείωσαν ότι ορισμένοι από τους τραυματίες έφεραν τραύματα από πραγματικές σφαίρες, ενώ άλλοι είχαν τραυματιστεί από σφαίρες με πλαστική επικάλυψη και κάνιστρα δακρυγόνων.

Despite four deaths on Thursday and at least 300 since the beginning of October, Iraqi protesters continue their anti-government agitation and block key bridges that lead to Baghdad’s high-security Green Zone https://t.co/zCb0snk8tM pic.twitter.com/ljAgmTGHKP