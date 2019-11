Η Alibaba αναμένεται να αντλήσει 12,9 δισ. δολ. από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Η Alibaba όρισε την τιμή εισαγωγής της μετοχής της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ για τους θεσμικούς επενδυτές, εν όψει της δεύτερης εγγραφής της σε χρηματιστηριακό ταμπλό, μετά από εκείνη στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με εταιρική πηγή την οποία επικαλείται το δίκτυο CNBC, ο κινεζικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να τιμολογήσει την μετοχή του στα 176 δολάρια Χονγκ Κονγκ (22,48 δολ. ΗΠΑ). Η συγκεκριμένη τιμή είναι κατά λιγότερο από 3% χαμηλότερη της τιμής που έκλεισε η μετοχή της Alibaba χτες στη Νέα Υόρκη.

Με βάση την τιμή, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στον κόσμο για το 2019, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

Η τιμολόγηση της μετοχής για τους υπόλοιπους επενδυτές δεν έχει προχωρήσει ακόμη, ωστόσο σύμφωνα με την πηγή θα κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα.

Η Alibaba έχει λάβει ήδη το πράσινο φως των ρυθμιστικών αρχών της αυτόνομης επαρχίας της Κίνας για την εισαγωγή της μετοχής της στο τοπικό χρηματιστήριο.

Η εταιρεία θα εκδώσει 500 εκατ. κοινές μετοχές συν 75 εκατομμύρια δικαιώματα προαίρεσης (greenshoe options). Τα τελευταία δίνουν στις εγγυήτριες τράπεζες τη δυνατότητα πώλησης περισσότερων μετοχών σε σχέση με τον αρχικά ορισμένο αριθμό.

Από τα 500 εκατ. μετοχών, 50 εκατ. θα διατεθούν σε μικροεπενδυτές, πρόσθεσε η πηγή, μιλώντας στο CNBC.

Η Alibaba έχει δηλώσει ότι οι μετοχές για τους μικροεπενδυτές δεν πρόκειται να τιμολογηθούν υψηλότερα από τα 188 δολ. Χονγκ Κονγκ (περίπου 24,01 δολ. ΗΠΑ).

"Μάχη" με την Aramco

Στα 176 δολ. Χονγκ Κονγκ, μέσω της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο της πόλης - κράτους, η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια 12,9 δισ. δολ. ΗΠΑ, εάν τα δικαιώματα προαίρεσης ασκηθούν. Το πιθανότερο, ωστόσο, είναι ότι η δημόσια προσφορά της Alibaba θα ξεπεραστεί από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Saudi Aramco, στο χρηματιστήριο του Ριάντ, τον Δεκέμβριο. listing will likely be exceeded in size by Saudi Aramco’s listing in Riyadh, anticipated in December.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Alibaba στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ θα αρχίσει στις 26 Νοεμβρίου.