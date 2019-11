ΗΠΑ: Συνάντηση Τραμπ - Πάουελ για την οικονομία

Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ συναντήθηκε σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την οικονομία, με την κεντρική τράπεζα να διευκρινίζει ότι ο Πάουελ δεν έδωσε στοιχεία και δεν έκανε καμία δέσμευση για τις επόμενες κινήσεις στην πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένως στην Fed και τον Πάουελ για τις αυξήσεις των αμερικανικών επιτοκίων το 2018 αλλά και για αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε "καθυστερημένη αντίδραση" το 2019, ζητώντας μεγαλύτερες και ταχύτερες μειώσεις των επιτοκίων.

Σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Τραμπ έκανε λόγο για "καλή και θερμή" συνάντηση.

Just finished a very good & cordial meeting at the White House with Jay Powell of the Federal Reserve. Everything was discussed including interest rates, negative interest, low inflation, easing, Dollar strength & its effect on manufacturing, trade with China, E.U. & others, etc.