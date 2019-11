Αντικυβερνητική διαδήλωση στη Γεωργία: Δακρυγόνα και νερό υπό πίεση από την αστυνομία

Η αστυνομία της Γεωργίας έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού υπό πίεση για να διαλύσει το πλήθος των αντικυβερνητικών διαδηλωτών που είχε κατασκηνώσει σήμερα μπροστά από το κοινοβούλιο της χώρας, ενώ προχώρησε σε τουλάχιστον 18 συλλήψεις.

Τα επεισόδια ξέσπασαν μία ημέρα αφότου 20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας Τιφλίδας για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης και να ζητήσουν τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Σήμερα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε τέσσερα σημεία κοντά στο κοινοβούλιο φωνάζοντας το σύνθημα "Ζήτω η Γεωργία".

Εκατοντάδες αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών αναπτύχθηκαν στην περιοχή κι έδωσαν διορία 30 λεπτών στους διαδηλωτές να αποχωρήσουν προτού κάνουν χρήση αντλιών νερού υπό πίεση και κατόπιν δακρυγόνων εναντίον τους.

Μία ομάδα διαδηλωτών παρέμεινε μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου με μέλη της να εκφωνούν ομιλίες υπό το άγρυπνο βλέμμα των αστυνομικών.

Outside parliament in central Tbilisi this evening: police clearing demonstrators protesting U-turn on election reform #TbilisiProtest pic.twitter.com/V7mSmlSY8O