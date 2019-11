Απαισιοδοξία στο Πεκίνο για την προοπτική εμπορικής συμφωνίας

Απαισιοδοξία επικρατεί στο Πεκίνο σχετικά με την προοπτική εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με κινεζική κυβερνητική πηγή, την οποία επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CNBC.

Βασική αιτία αποτελεί η διστακτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δεσμευθεί για κατάργηση των δασμών που έχουν επιβληθεί από την έναρξη του εμπορικού πολέμου στο διμερές εμπόριο, όπως ανέφερε η πηγή στη δημοσιογράφο του CNBC, Eunice Yoon.

Mood in Beijing about #trade deal is pessimistic, government source tells me. #China troubled after Trump said no tariff rollback. (China thought both had agreed in principle.) Strategy now to talk but wait due to impeachment, US election. Also prioritize China economic support.