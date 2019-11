Στον τελικό του ATP Finals ο Στ.Τσιτσιπάς - Νίκησε τον Φέντερερ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:14

Μεγαλειώδης εμφάνιση από τον Στέφανο Τσιτσιπά, όπως μεταδίδει το skai.gr.

Κατέβαλε τον Ρότζερ Φέντερερ με 2-0 σετ και πέρασε στον τελικό των ATP Finals.

Στον αυριανό τελικό, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο του τίτλου, Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ή τον Αυστριακό, Ντόμινικ Τιμ, στον άλλο αποψινό ημιτελικό (22:00).

Tsitsipas becomes only the 3rd player to reach the final on their #NittoATPFinals debut (since moving to the O2)



2017 - Dimitrov

2017 - Goffin

2019 - Tsitsipas 🌟@StefTsitsipas #NittoATPFinals pic.twitter.com/1pVlMN1wZs