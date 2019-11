Ο πρώτος μαύρος κυβερνήτης Μασαχουσέτης και φίλος του Ομπάμα κατεβαίνει για πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Ντεβάλ Πάτρικ, αποφάσισε, αν και καθυστερημένα, να θέσει υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τον προεδρικό θώκο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη σε βίντεο στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Ο Πάτρικ, στενός φίλος και σύμμαχος του πρώην προέδρου, Μπαράκ Ομπάμα, είχε αποκλείσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το ενδεχόμενο μιας τέτοιας κίνησης, αλλά από τότε μιλούσε με Δημοκρατικούς συνεργάτες και χορηγούς για την έναρξη μιας εκστρατείας.

Το βήμα του σε ένα ήδη γεμάτο ρινγκ, κάνει τον Πάτρικ τον 18ο υποψήφιο στην κούρσα των Δημοκρατικών για το 2020. Μάλιστα, την ίδια ώρα, ορισμένοι Δημοκρατικοί εκφράζουν αβεβαιότητα σχετικά με τη δυναμική της τρέχουσας ομάδας υποψηφίων του κόμματος.

"Σε ένα πνεύμα βαθιάς ευγνωμοσύνης για όσα μου έδωσε αυτή η χώρα, με αποφασιστικότητα να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο, αμεσότερο αμερικανικό όνειρο για την επόμενη γενιά, ανακοινώνω σήμερα την υποψηφιότητά μου για Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών", είπε στο βίντεο του ο Πάτρικ.

