Στον Λευκό Οίκο ο Ερντογάν: Γνωρίζουμε τα προβλήματα της Τουρκίας, λέει ο Τραμπ

Το πρόγραμμα έλεγε ότι η συνάντηση θα κρατούσε περί τα τριάντα λεπτά, όμως η συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κράτησε περίπου 75 λεπτά, στο Οβάλ γραφείο στον Λευκό Οίκο.

Κατόπιν, οι δυο τους μετέβησαν στο προγραμματισμένο δείπνο εργασίας, ενώ στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με γερουσιαστές των ΗΠΑ.

Ο Ερντογάν χαίρει σεβασμού στην Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ προσερχόμενος στη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του στην Ουάσινγκτον.

Υποδεχόμενος τον Ερντογάν, ο Τραμπ πρόταξε τη μακροχρόνια φιλία τους:

"Είμαστε φίλοι εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν από την πρώτη μέρα. Κατανοούμε ο ένας τη χώρα του άλλου. Καταλαβαίνουμε από πού προερχόμαστε", είπε.

