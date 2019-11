Στις φλόγες το παλαιότερο νοσοκομείο της Μομπάσα

Το παλαιότερο νοσοκομείο της πόλης Μομπάσα, στα παράλια της Κένυας, τυλίχθηκε στις φλόγες απόψε και οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωσή του, απομακρύνοντας περίπου 100 ασθενείς, όπως έγινε γνωστό από τον Ερυθρό Σταυρό και την τοπική αστυνομία.

"Διαπιστώσαμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από έκρηξη φιάλης υγραερίου", είπε ο αρχηγός της αστυνομίας, Ρασίντ Γιακούμπ. "Ευτυχώς, δεν υπάρχουν θύματα αφού όλοι οι ασθενείς και το προσωπικό απομακρύνθηκαν εγκαίρως", πρόσθεσε.

