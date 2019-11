Διαδηλώσεις στον Λίβανο: Οργή λαού για τη διεφθαρμένη πολιτική ελίτ

Τράπεζες και σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα στο Λίβανο, όπου οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν τους δημοσίους υπαλλήλους να φτάσουν στο χώρο εργασίας τους, σε μια νέα κινητοποίηση ενάντια στην εξουσία της "ελίτ".

Από τις 17 Οκτωβρίου η χώρα ζει στους ρυθμούς ενός πρωτόγνωρου κινήματος το οποίο ζητά την απομάκρυνση ολόκληρης της παλαιάς πολιτικής τάξης, που δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου εδώ και δεκαετίες. Πολλοί Λιβανέζοι θεωρούν την ελίτ αυτήν διεφθαρμένη και ανίκανη να βάλει τέλος στον οικονομικό μαρασμό.

A sight to behold from Beirut #Lebanon tonight. Women lead a candlelight march for change in downtown.



The noise you hear is pots and pans...Exceptional time for country. Protests in week 3: pic.twitter.com/FABP9VDwqQ