Οι Ταξιαρχίες Al-Quds της Παλαιστίνης κήρυξαν "ανοιχτό πόλεμο" στο Ισραήλ

"Ανοιχτό πόλεμο" κήρυξε με ανακοίνωσή του, το Κίνημα Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ) στην Παλεστίνη, σε αντίδραση για τον θάνατο του Μπάχα Αμπού αλ Άτα.

Ο αλ-Άτα, ήταν ανώτερος αξιωματούχος των Ταξιαρχιών Al-Quds, οι οποίες είναι το ένοπλο παρακλάδι της οργάνωσης PIJ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν τον αλ-Ατα, εξαπολύοντας πλήγμα στο σπίτι του στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρή έκρηξη στο σπίτι του Αμπού Αλ Άτα στη συνοικία Σετζάια, στο ανατολικό τμήμα της Πόλης της Γάζας, ενώ η οργάνωσή του επιβεβαίωσε τον θάνατο του και η πληροφορία αναπαρήχθη από τεμένη στον θύλακα.

#BREAKING: My #Israeli Military Sources tell me that #IAF's F-16Is successfully targeted #PIJ headquarters in #Damascus, #Syria during an Islamic Jihad meeting just minutes after elimination of Baha Abu al-Ata, head of Al-Quds Brigades in #Gaza! pic.twitter.com/f8xKYqg4CJ