Εκλογές Βρετανία: Ντιμπέιτ Τζόνσον - Κόρμπιν στο BBC στις 6 Δεκεμβρίου

Αντιμέτωποι πρόσωπο με πρόσωπο θα βρεθούν έξι ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ηγέτης των Συντηρητικών Μπόρις Τζόνσον και ο επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, στο ντιμπέιτ που θα φιλοξενήσει το δίκτυο BBC.

Το τετ-α-τετ των δύο διεκδικητών του πρωθυπουργικού θώκου θα λάβει χώρα την 6η Δεκεμβρίου στο Σάουθάπτον, όπου οι δύο άνδρες θα έχουν την ευκαιρία να διασταυρώσουν τα ξίφη τους αλλά και να αναλύσουν το πρόγραμμά τους.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο ντιπέιτ που έχει προγραμματιστεί εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου. Στις 29 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα μια ακόμη "μονομαχία” μεταξύ ηγετικών στελεχών από τα επτά κυριότερα πολιτικά κόμματα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιπλέον, το BBC έχει προγραμματίσει αρκετές ειδικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης και μίας που θα επικεντρώνεται ειδικότερα στο νεότερο ακροατήριο.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης των Συντηρητικών, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε μέσω Twitter ότι αναμένει εναγωνίως το ντιμπέιτ: "Δεν μπορώ να περιμένω για να μοιραστώ μαζί σας το θετικό μας όραμα για τη Βρετανία!".

I can’t wait to share with you all our positive vision for Britain! We want to #GetBrexitDone so we can unleash the potential of this great country 🇬🇧 #VoteConservative https://t.co/5FptOLnn8s