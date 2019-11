Κούρδοι πετούν βράχους σε ρωσοτουρκικά άρματα - Τουρκικό τεθωρακισμένο πάτησε Κούρδο

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία, όπου οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και της Τουρκίας πραγματοποιούν κοινές περιπολίες. Την ίδια ώρα οι Κούρδοι κάτοικοι της περιοχής, όπου βρουν ευκαιρία, διαμαρτύρονται με όποιον τρόπο βρουν στην ξένη παρουσία στα μέρη τους.

Όπως φαίνεται στα βίντεο και τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, οι ντόπιοι, επεφύλασσαν μία ιδιαίτερα "θερμή" υποδοχή για τις ένοπλες δυνάμεις των Ρώσων και των Τούρκων, καθώς μόλις έφτασαν κοντά δέχτηκαν βροχή από αντικείμενα, πέτρες ακόμα και βράχους!

#Russians were warmly welcomed by #Kurds in Northern #Syria, but the rage of #Kurds against Turkey is clear. And so the #Russians will have to face their consequences, today during the joint #Russian-Turkish patrol the armored vehicle convoy was heavily pelleted with Rocks. https://t.co/Q1jSFrXJQv pic.twitter.com/2YF4Jz5hHB — Conflict Intelligence Network 🌐 (@ConflictTeam) November 8, 2019

Σε άλλο σημείο της πομπής, αναφέρθηκε ότι τουρκικό τεθωρακισμένο όχημα πέρασε πάνω από έναν διαδηλωτή, από το χωριό Τιλ Τζαμάλ στην βόρεια Συρία, σκοτώνοντάς τον φυσικά ακαριαία.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χρήση δακρυγόνων από τις ρωσοτουρκικές δυνάμεις στην περιοχή αλ-Μαλίκιγια, κοντά στα σύνορα Συρίας, Ιράκ και Τουρκίας.

Από την πλευρά του εκπρόσωπος των Κούρδων, περιγράφει το γεγονός ως ειρηνική διαδήλωση διαμαρτυρίας και κατηγορεί την Τουρκία για συνεχιζόμενη επιθετικότητα.

Picture shows the mother of Hevrin Khalaf waiting with stones to protest against joint Turkish-Russian patrol near Derik.



Her daughter was killed by rebel fighters loyal to Turkey



Read more about the death of her daughter here https://t.co/fZtbPc31Wl by @Ahedalhendi pic.twitter.com/rd3Fk5sQCe — Wladimir (@vvanwilgenburg) November 8, 2019

Οι τουρκικές δυνάμεις, αλλά και ο ίδιος ο Ερντογάν ισχυρίζονται ότι υπάρχουν ακόμα Κούρδοι μαχητές των YPG στην περιοχή, παρά το πέρας της προθεσμίας αποχώρησης.