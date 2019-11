Ερντογάν: Θα ανοίξουμε τις πόρτες αν η Ευρώπη δεν προσφέρει υποστήριξη

Επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για μία ακόμη φορά, "απειλώντας" την ΕΕ, για άλλη μια φορά με το προσφυγικό.

"Θα ανοίξουμε τις πόρτες αν δεν προσφέρει ικανοποιητική υποστήριξη", είπε ο Ερντογάν.

Μετά το πέρας της συνέντευξης, ο Ερντογάν δέχτηκε ερώτηση, αναφορικά με το τι θα κάνει με τους πρόσφυγες που θέλουν να πάνε στην Ευρώπη: Εμείς έχουμε μία συμφωνία. Με ή χωρίς στήριξη, θα συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε τους φιλοξενουμένους μας, όμως μέχρι ενός σημείου. Αν διαπιστώσουμε ότι αυτό δεν λειτουργεί, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να ανοίξουμε τις πόρτες. Όταν ανοίξουμε τις πόρτες είναι σίγουρο το πού θα πάνε. Και πριν περάσουν από την Ουγγαρία γνωρίζουν καλά". Η τελευταία πρόταση ήταν πάσα στον Ορμπάν, ο οποίος σχολίασε: Από τα σύνορά μας η παράνομη μετανάστευση δεν περνά. μπορούμε να σταματήσουμε τους παράνομους μετανάστες στα σύνορά μας".

Βρίσκοντας αφορμή το γεγονός πως βρίσκεται σε ιδιαίτερα συμπαθές περιβάλλον, ο Ερντογάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, ο Ερντογάν, επέκρινε στρατηγικούς εταίρους της Τουρκίας, οι οποίοι έχουν δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις, υπονοώντας την οργάνωση του πάστορα Φετουλάχ Γκιουλέν, αλλά και τους Κούρδους. Χαρακτηριστικά είπε ότι η υποστήριξη του Τραμπ προς τον Κούρδο στρατιωτικό, Μαζλούμ Κομπάνι, είναι σαν να υποστηρίζει τον αλ-Μπαγκντάντι.

Turkish President Erdogan says strategic partners who have ties can not side with terrorist organisations pic.twitter.com/Gq1cWm9ehc