Πομπέο: Οι πυρηνικές κλιμακώσεις στο Ιράν προκαλούν ανησυχία

Οι πρόσφατες "πυρηνικές κλιμακώσεις" του Ιράν προκαλούν ανησυχίες και θα έπρεπε να ωθήσουν όλες τις χώρες να αυξήσουν την πίεση στην Τεχεράνη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Πομπέο την Πέμπτη, καθώς το Ιράν επανέλαβε τον εμπλουτισμό του ουρανίου σε μια από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, όπως ανέφερε το Reuters.

"Τα σχέδια του Ιράν για αύξηση της πυρηνικής του δραστηριότητας στο Φορντό εγείρουν ανησυχίες για το γεγονός ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνεχές πρόγραμμα ανάπτυξης του πυρηνικού του προγράμματος. Είναι πλέον καιρός για όλα τα έθνη να αντικρούσουν αυτό το πυρηνικό εκβιασμό και να αυξήσουν την πίεση", ανέφερε στο Twitter ο Πομπέο.

Iran’s plans to increase its nuclear activity at Fordow raise concerns that Iran is positioning itself for a rapid nuclear breakout. It is now time for all nations to reject its nuclear extortion and increase pressure.