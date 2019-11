"False alarm" στο αεροδρόμιο Σίπχολ: "Γκάφα" του πιλότου η κατάσταση αεροπειρατείας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:02

Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ. Η ολλανδική στρατιωτική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά μια "ύποπτη κατάσταση" μέσα σε ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο. Αναφορές επιβατών έκαναν λόγο για πιθανή υπόθεση αεροπειρατείας, σύμφωνα με την ολλανδική De Telegraaf.

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για το συμβάν αυτό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από αυτόπτες μάρτυρες, μία πύλη του αεροδρομίου έκλεισε, κάποιες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα και αρκετά ασθενοφόρα.

Op dit moment onderzoeken wij een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op #schiphol. Nadere mededelingen volgen. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) November 6, 2019

Αναφορές που έκαναν λόγο για περίπτωση αεροπειρατείας, στην οποία τρία άτομα με μαχαίρι απειλούσαν το προσωπικό της καμπίνας και ζητούσαν άμεση αναχώρηση του αεροσκάφους, δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ.

Η εν λόγω πτήση στην οποία σημειώθηκε η αναστάτωση είναι της Air Europa, με αριθμό πτήσης UX1094 που θα εκτελούσε το δρομολόγιο Άμστερνταμ-Μαδρίτη.

Πάνω από το εν λόγω αεροσκάφος πετούσαν δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την De Telegraaf, επιβάτες, αναφέρουν σε κοινωνικά δίκτυα ότι ενώ ήταν καθ' οδόν στο αεροσκάφος, το πούλμαν που τους μετέφερε έκανε στροφή και τους άφησε σε άλλο σημείο καθώς ενημερώθηκαν ότι "υπάρχει μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφος".

Ο πιλότος, όπως έγινε γνωστό εξέπεμψε σήμα κινδύνου επικαλούμενος "κωδικό 500" που αφορά κατάσταση ομηρείας ή αεροπειρατείας.

possible hijacking / hostage taking Schiphol. During boarding, the pilot in command of an aircraft pressed the hijack / hostage button. (code 500) @lookner pic.twitter.com/9Jc3lvXOl0 — germania inferior (@germaniainferi1) November 6, 2019

Παρ' όλα αυτά, περίπου δύο ώρες αργότερα, από τα κανάλια επικοινωνίας του αεροδρομίου έγινε γνωστό ότι η κατάσταση έχει λήξει και ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς και μεταφέρθηκαν εκτός αεροπλάνου.

Passagiers en crew veilig van boord. Onderzoek ter plaatse duurt nog voort. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) November 6, 2019

Όπως έγινε εν τέλει γνωστό, επρόκειτο για false alert, καθώς ο πιλότος της πτήσης ενεργοποίησε κατά λάθος τον συναγερμό για αεροπειρατεία, με την Air Europa να ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση.