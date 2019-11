Έντονη κριτική στο κόμμα του Τζόνσον για παραποίηση βίντεο αντίπαλου κόμματος σχετικά με το Brexit

Καθώς η Βρετανία κατευθύνεται προς τις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου, οι οποίες θα διαμορφώσουν το μέλλον του Brexit, ορισμένοι πολιτικοί εκφράζουν ανησυχίες ότι τα "fake news" ενδέχεται να εξαπλωθούν γρήγορα σε όλα τα κοινωνικά μέσα.

Οι Συντηρητικοί του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον έκαναν διανομή ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος για το Brexit, Keir Starmer, παροποιώντας μια βασική απάντηση σε μια συνέντευξη για να δώσουν την εντύπωση ότι το κόμμα δεν έχει καμιά λύση για το Brexit, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Starmer μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV την Τρίτη σχετικά με τα σχέδια του κόμματος του για το Brexit, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής αμφισβήτησης της πολιτικής του για διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας διαζυγίου και διεξαγωγής δημοψηφίσματος στη συνέχεια.

Σε ένα έντονα επεξεργασμένο βίντεο της συνέντευξης που δημοσίευσαν οι Συντηρητικοί, ο Starmer απεικονίζεται να ερωτάται από τον παρουσιαστή της ITV Piers Morgan γιατί η ΕΕ θα δεχτεί να δώσει στην κυβέρνηση των Εργατικών μια καλή συμφωνία για το Brexit.

Στο βίντεο αυτό ο Starmer εμφανίζεται έκπληκτος μπροστά από ένα σλόγκαν που αναγράφει: "Οι Εργατικοί δεν έχουν σχέδιο για το Brexit".

Ωστόσο, στην πραγματική συνέντευξη, ο Starmer απάντησε αμέσως: Λοιπόν Piers, έχω πραγματοποιήσει συζητήσεις με την ΕΕ, τους πολιτικούς ηγέτες των 27 κρατών και γνωρίζω πολύ καλά ποιες είναι οι παράμετροι μιας συμφωνίας που θα δέχονταν με μια κυβέρνηση των Εργατικών.

Ο Συντηρητικός βουλευτής Johnny Mercer δήλωσε ότι το βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο twitter είχε επεξεργαστεί και ζήτησε συγγνώμη. "Από ότι φαίνεται το βίντεο αυτό έχει ανεξήγητα επεξεργαστεί στο τέλος. Ζητώ συγγνώμη και θα το αφαιρέσω. Η αρχική συνέντευξη ήταν αρκετά κακή - δεν έχω ιδέα γιατί χρειαζόταν μια περαιτέρω παραποίηση", ανέφερε ο Mercer.

It would appear this has inexplicably been doctored at the end. I apologise and will remove it. The original interview was bad enough - I have no idea why this needed altering. I will call this out-whichever side does it, including my own. Sorry folks. 🙈 https://t.co/NuxA6sp8xD