Πρόθυμος να στείλει στρατό στο Μεξικό ο Τραμπ αν το ζητήσουν

Εξοργισμένος ο Τραμπ για την επίθεση σε κοινότητα Μορμόνων στα βόρεια του Μεξικού που άφησε 9 νεκρούς, εκ των οποίων 6 γυναίκες και 3 παιδιά. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει πρόθυμος να κηρύξει πόλεμο στα καρτέλ και να στείλει στρατό στο Μεξικό αν το ζητήσει ο Πρόεδρος της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μεξικανός Πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ δήλωσε πρόθυμος να συζητήσει με τον Τραμπ, χωρίς να διευκρινιστεί τι είδους βοήθεια θα ζητήσει.

Ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά στο twitter:

"Μια θαυμάσια οικογένεια και φίλοι (τους) από τη Γιούτα βρέθηκαν ανάμεσα σε δυο μοχθηρά καρτέλ ναρκωτικών, που πυροβολούσαν το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα πολλοί σπουδαίοι Αμερικανοί να σκοτωθούν, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών και μερικών να είναι αγνοούμενοι. Εάν το Μεξικό χρειάζεται ή ζητήσει βοήθεια για την εκκαθάριση αυτών των τεράτων…".

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να εμπλακούν και να κάνουν τη δουλειά γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο σπουδαίος νέος Πρόεδρος του Μεξικού έχει κάνει αυτό το θέμα μεγάλο ζήτημα, αλλά τα καρτέλ έχουν γίνει τόσο μεγάλα και ισχυρά ώστε μερικές φορές χρειάζεσαι έναν στρατό για να νικήσεις έναν στρατό!".

"Αυτή είναι η στιγμή για το Μεξικό, με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, να διεξάγει πόλεμο στα καρτέλ των ναρκωτικών και να τους καθαρίσει από το πρόσωπο της γης. Περιμένουμε απλώς μια κλήση από τον νέο σας πρόεδρο!".

