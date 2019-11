Χιλιάδες αυτονομιστές διαδηλώνουν κατά της επίσκεψης του βασιλιά Φελίπε στη Βαρκελώνη

Χιλιάδες Καταλανοί αυτονομιστές διαδήλωσαν σήμερα κατά της επίσκεψης της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας στη Βαρκελώνη όπου έχουν επιβληθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λόγω των φόβων ταραχών.

Χτυπώντας κατσαρόλες, ομάδες αυτονομιστών κάλεσαν να αποτραπεί η απονομή βραβείου από τον μονάρχη στο συνεδριακό κέντρο της Βαρκελώνης με συνθήματα "Η Καταλονία δεν έχει βασιλιά", "Θάνατος στον Βουρβόνο", "Ούτε βασιλιάς, ούτε φόβος", "Η Βαρκελώνη θα είναι ο εφιάλτης του Φελίπε ΣΤ'".

"Ο Ισπανός βασιλιάς δεν είναι ευπρόσδεκτος στην Καταλονία", έγραφε το πανό ενός διαδηλωτή, ενώ άλλοι ύψωναν σημαίες της Καταλονίας και ανάποδες φωτογραφίες του μονάρχη.

Μετά την άφιξη την Κυριακή στην Καταλονία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ', ο οποίος συνοδεύεται από τη σύζυγό του βασίλισσα Λετίθια και τις δύο κόρες τους, το συνεδριακό κέντρο φυλάσσεται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν έναν μεγάλο δρόμο που οδηγεί μέσα στην πόλη, κοντά στον τόπο της τελετής, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

