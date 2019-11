Χιλιάδες Αλγερινοί διαδηλώνουν ζητώντας "νέα ανεξαρτησία"

Μια λαοθάλασσα ξεχύθηκε σήμερα στους δρόμους του Αλγερίου, για να ζητήσει μια "νέα ανεξαρτησία", 65 χρόνια μετά την έναρξη του ένοπλου αγώνα εναντίον της γαλλικής αποικιοκρατίας.

Η έλλειψη επίσημης ή ανεξάρτητης εκτίμησης, αλλά και η τοπογραφία της περιοχής, καθιστούν αδύνατη την καταμέτρηση των διαδηλωτών. Όμως αυτήν, την 37η Παρασκευή των κινητοποιήσεων, η συμμετοχή φαίνεται ότι ήταν παρόμοια με τις πρώτες ημέρες του "Χιράκ", του πρωτοφανούς αντικυβερνητικού κινήματος που βιώνει η Αλγερία από τις 22 Φεβρουαρίου.

Oh my God.



Now it’s Algeria.



The country has been protesting against their government, and for Democracy, for months.



But today they’ve taken it to the next level.



pic.twitter.com/X6e7mhiz95