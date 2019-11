Συναγερμός στο Λονδίνο: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο όχημα έξω από τα κεντρικά της ΜΙ6

Έκλεισε νωρίτερα από τις αστυνομικές αρχές και από τις δύο λωρίδες, η γέφυρα Βόξχολ στο Λονδίνο, εξαιτίας ενός ύποπτου παρατημένου οχήματος που βρέθηκε λίγα μόλις μέτρα από τα κεντρικά της MI6.

Vauxall Bridge will remain closed whilst the vehicle is assessed by specialist officers. Buses will be diverted and members of the public are advised to avoid the area. Thanks for your patience and cooperation.

Στη Βόξχολ οι έξοδοι 1 και 2 του μετρό είναι κλειστές, σύμφωνα με σχετικό tweet.

⚠️*UPDATE 01/11* Trains will not be stopping at Vauxhall until further notice due to Police dealing with an incident near the station. Ticket acceptance in place with Southern between Clapham Junction and London Victoria and London Underground via any reasonable route.