Διεθνής Αμνηστία: Η αστυνομία του Ιράκ πετά ειδικά δακρυγόνα που σπάνε κρανία

Πέντε διαδηλωτές σκοτώθηκαν στη Βαγδάτη από δακρυγόνα που "θραύουν κρανία", κατήγγειλε σήμερα η Διεθνής Αμνηστία, καλώντας το Ιράκ να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτά τα "πρωτοφανή" κάνιστρα που είναι δέκα φορές πιο βαριά από εκείνα που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Αφότου ξεκίνησαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράκ, εδώ και μία εβδομάδα, η πλατεία Ταχρίρ της πρωτεύουσας, το επίκεντρο του κινήματος, έχει πνιγεί από ένα νέφος δακρυγόνων. Μέσα σε πέντε ημέρες, σύμφωνα με την Αμνηστία, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από αυτά τα κάνιστρα, τα οποία εκτοξεύουν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Τα δακρυγόνα αυτά προέρχονται από τη Σερβία και τη Βουλγαρία και "δεν τα έχουμε ξαναδεί", πρόσθεσε η οργάνωση, εκτιμώντας ότι στόχος τους είναι "να σκοτώσουν και όχι να διαλύσουν" το πλήθος των διαδηλωτών.

Σε βίντεο που έχουν τραβήξει ακτιβιστές διακρίνονται άνθρωποι πεσμένοι στο έδαφος, με το κεφάλι σπασμένο από τα κάνιστρα και καπνό να υψώνεται από το κρανίο, τα μάτια και τη μύτη τους.

Αναλύσεις με ιατρική απεικόνιση, που επιβεβαιώθηκαν από τη Διεθνή Αμνηστία, δείχνουν ότι τα κάνιστρα σφηνώθηκαν στο κρανίο των ανθρώπων αυτών.

Security forces in #Baghdad are firing Serbian and Bulgarian-made weapons (up to ten times heavier than standard police tear gas canisters) directly at protesters. There's been a spike in deaths and injuries just from the impact. Investigation now. https://t.co/e4mj0nCv3u