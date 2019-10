Ο Τραμπ έδωσε συνέντευξη στον Φάρατζ και αποκάλεσε τον Κόρμπιν πολύ κακό για τη Βρετανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ηγέτης των αντιπολιτευόμενων Εργατικών στη Βρετανία θα είναι "τόσο κακός" για τη Βρετανία, εάν εκλεγεί πρωθυπουργός στις βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου.

"Ο Κόρμπιν θα ήταν τόσο κακός για τη χώρα σας. Θα ήταν τόσο κακός, θα σας οδηγούσε σε τόσο λάθος δρόμο. Θα σας πήγαινε σε τόσο άσχημα μέρη" υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο βρετανικό ραδιοφωνικό δίκτυο LBC Radio και τον επικεφαλής του κόμματος του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ.

World Exclusive: President @realDonaldTrump told @Nigel_Farage, Corbyn "would be so bad for your country, he'd take you into such bad places" #TrumpOnLBC pic.twitter.com/bbECEYbYSC