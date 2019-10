Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε στον νότιο Λίβανο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.57

Ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε κοντά στην πόλη Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο του Λιβάνου al-Mayadeen χωρίς να αναφέρει άλλες λεπτομέρειες.

A short while ago, an anti-aircraft missile was launched over Lebanese territory towards an IDF UAV. The UAV was not hit.