Βίντεο από την επιδρομή ενάντια στον αλ-Μπαγκντάντι δημοσίευσε το Πεντάγωνο

Βίντεο από την επίθεση κατά την οποία εξοντώθηκε ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους, Αμπου Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, δημοσίευσε το Πεντάγωνο

Footage of U.S SOF raid on Baghdadi's compound disclosed at Pentagon press briefing: https://t.co/UvX9B8hoyj pic.twitter.com/6qy4s7kmt3

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο στρατηγός Φρανκ Μακκένζι διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης του Στρατού των ΗΠΑ και ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, έδωσαν στη δημοσιότητα τμήματα του υλικού που βιντεοσκοπήθηκε και περιέγραψαν την επιχείρηση από την αρχή.

"Το σχέδιο ήταν πολύ πιο περίπλοκο από όσο δείχνει ώστε να αποφύγουμε να μας εντοπίσει ο ISIS και να μην υπάρχουν άμαχοι νεκροί" είπαν μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του αμερικανικού στρατού η επίθεση έγινε από δύο πλευρές. Ζήτησαν από τον ηγέτη του ISIS να παραδοθεί ειρηνικά αλλά ο ίδιος επέλεξε να πυροδοτήσει το γιλέκο με τα εκρηκτικά που φορούσε, αυτοκτονώντας και σκοτώνοντας δύο παιδιά.

Επίσης έδωσαν στη δημοσιότητα το θετικό τεστ DNA που επιβεβαιώνει την ταυτότητα του Αμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

"After Baghdadi's murder-suicide, our assault force cleared significant debris from the tunnel and secured Baghdadi's remains for DNA identity confirmation..."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/fNLtXcOMG4