Συναγερμός στο Λονδίνο για διαρροή χημικής ουσίας

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έφτασε στο Brompton Road στο Westminster, ύστερα από αναφορές για ενδεχόμενη χημική διαρροή, απέκλεισε τον χώρο, ενώ οι ειδικοί προσπαθούν να προσδιορίσουν τη φύση της ουσίας.

⚠️ #Knightsbridge, #A4 Brompton Road CLOSED both ways at Beaufort Gardens (near Harrods). Emergency services on the scene, police assisting with diverting traffic