Η Αρμενία ευχαριστεί τις ΗΠΑ για την αναγνώριση της γενοκτονίας

Η Αρμενία ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ιστορική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη αναγνωρίζοντας ως γενοκτονία τις μαζικές δολοφονίες Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν από ένα αιώνα.

Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασσινιάν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ψηφοφορία ως ένα "σημαντικό βήμα προς τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας της Αρμενίας και της παγκόσμιας πρόληψης των γενοκτονιών", γράφοντας χαρακτηριστικά στο Twitter.

Μια συμβολική μεν ψηφοφορία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά άνευ προηγουμένου κίνηση που εξόργισε την Τουρκία εν μέσω ήδη έντονων εντάσεων με την Ουάσινγκτον. "Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους Αρμένιους συμπατριώτες μου σε όλο τον κόσμο".

Εξέφρασε επίσης "θαυμασμό για τους Αρμενο-Αμερικάνους, των οποίων η επιμονή ήταν η κινητήρια δύναμη και έμπνευση για τη σημερινή (χθεσινή) ιστορική ψηφοφορία".

My heartfelt congratulations to my Armenian compatriots all over the world and admiration to generations of Armenian-Americans, whose selfless activism and perseverance were the driving force and the inspiration behind today’s historic vote. #Neveragain!