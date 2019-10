ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζεται από τις ΗΠΑ η γενοκτονία των Αρμενίων, πριν από έναν αιώνα, μια συμβολική αλλά ιστορική ενέργεια που είναι βέβαιο ότι θα υποδαυλίσει νέες εντάσεις με την Τουρκία.

Η Βουλή, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, ενέκρινε με ψήφους 405 υπέρ έναντι 11 κατά το ψήφισμα αυτό που αναφέρει ότι είναι πολιτική των ΗΠΑ να μνημονεύουν ως γενοκτονία τη σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μεταξύ 1915-1923.

"Καλωσορίζουμε το ζήτημα στο Καπιτώλιο για να παρακάμψουμε το δικαίωμα αρνησικυρίας της Άγκυρας και να βάλουμε την Αμερική στη πλευρά της αναγνώρισης της Γενοκτονίας", είχε δηλώσει ο εκτελεστικός διευθυντής της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Αράμ Χαμπαριάν, επισημαίνοντας πως: "Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν δεν θα λάβει σοβαρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ όσο η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να μην ασχολείται με την Αρμενική γενοκτονία". Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τους ηγέτες της Βουλής και της Γερουσίας για να εξασφαλίσει ψηφοφορία για τα ψηφίσματα H.Res.296 και το όμοιό του στη Γερουσία - S.Res.150 - από την εισαγωγή τους τον Απρίλιο του 2019.

Ο Χαμπαριάν ενημέρωσε τους Αρμένιους των ΗΠΑ για την κατάσταση της νομοθεσίας και τα επόμενα βήματα για την εξέταση του σχετικού ψηφίσματος, ενώ χιλιάδες επιστολές είχαν ήδη αποσταλεί στο Κογκρέσο μέσω της ηλεκτρονικής πύλης ANCA - anca.org/genocide.

Οι αντιπρόσωποι Άνταμ Σιφ (Δημοκρατικοί -Καλιφόρνια) και ο Ελληνοαμερικανός Γκας Μπιλιράκης (Ρεμπουμπλικάνοι- Φλόριντα), πρωτεργάτες για το ψήφισμα, (H.Res.296) τόνισαν αυτό το έγκλημα υπονομεύει την ηθική εξουσία των Η.Π.Α. για να αντιμετωπίσει τις βιαιοπραγίες της Τουρκίας σήμερα.

The House just voted to recognize the Armenian Genocide – a vote I fought for 19 years to make possible, that tens of thousands of my Armenian American constituents have waited decades to see.



We will not be party to genocide denial. We will not be silent. We will never forget. pic.twitter.com/R8Ex2lqYEb