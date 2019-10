Αεροσκάφος έπεσε σε σπίτι στο Νιου Τζέρσεϊ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:41

Αεροσκάφος συνετρίβη στο Νιου Τζέρσεϊ.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΑBC, NBC, ένα αεροσκάφος τύπου Cessna 414, κατέπεσε στο Νιου Τζέρσεϊ, πάνω σε σπίτι. Το αεροσκάφος, το εν λόγω σπίτι αλλά και το παρακείμενο σε αυτό, τυλίχθηκαν στις φλόγες, με την πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο.

#BREAKING Video : Colonia , New Jersey - Homes are on fire after a Cessna 414 plane crashed into a home in #Colonia . Local media reports that no one on the ground was injured. Condition of the pilot is not clear.https://t.co/VMYBXrBNAt