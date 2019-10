Σφοδρές μάχες του στρατού της Συρίας με μαχητές της Τουρκίας: Αιχμάλωτοι 14 στρατιώτες

Ο τουρκικός στρατός και οι μαχητές που συνεργάζονται με αυτόν, μεταξύ των οποίων αντικαθεστωτικοί Σύροι, έπιασαν αιχμαλώτους 14 στρατιώτες των συριακών δυνάμεων στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ενημέρωσε το τηλεοπτικό κανάλι του Al-Arabiya επικαλούμενο κουρδικές πηγές.

Μάλιστα ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έξι νεκρούς από πλευράς του στρατού της Συρίας.

Σύμφωνα με Τούρκους δημοσιογράφους, που κυκλοφόρησαν σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο, οι συλληφθέντες έτυχαν και σχετικής κακομεταχείρισης από τους αντάρτες των Τούρκων.

"Ο τουρκικός στρατός και οι σχηματισμοί που είναι πιστοί σε αυτόν έχουν συλλάβει 14 στρατιώτες του συριακού στρατού στον οικισμό Tel Tamer", σημείωσε το τηλεοπτικό κανάλι.

Νωρίτερα την Τρίτη, το τηλεοπτικό κανάλι Sky News Αραβία ενημέρωσε για συγκρούσεις μεταξύ του συριακού στρατού και μονάδων των φιλοτούρκων, αντικαθεστωτικών μαχητών. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν δημοσιογράφοι, εμπροσθοφυλακή της σύγκρουσης, είναι συγκεκριμένη μονάδα, γνωστή για τη συμμετοχή στελεχών της, σε εκκαθαρισμούς του Ισλαμικού Κράτους, στην πόλη του Αφρίν.

Όπως αναφέρεται ο οπλισμός των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας, στην περιοχή, είναι πολύ κατώτερος και είναι αδύνατον να σταματήσουν της δυνάμεις του Ελεύθερου Συριακού Στρατού (TFSA), που ενισχύονται από τουρκικά drone.

Today Syrian government soldiers lost men in fighting between them and TFSA's Sultan Murad group. No Russian air cover.



Syrian soldiers in Tal Tamer hospital say they don't have heavy weaponry to fight back TFSA backed by air jets & UAVs h/t @sincan2023 pic.twitter.com/L0vRbFoctI https://t.co/IhnNc4uaxP