Τουρκική επίθεση με όλμους ενάντια σε ρωσική περίπολο στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας

Η Τουρκία επιτέθηκε σε μια διμοιρία περιπόλου της ρωσικής στρατονομίας, στη βόρεια συνοριακή περιοχή της Συρίας κοντά στην Τουρκία, σύμφωνα με τοπικούς ανταποκριτές και βίντεο που φέρονται να δείχνουν την επίθεση και τις συνέπειές της.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες εκθέσεις των Σύρων Κούρδων και των ΜΜΕ τους, τουλάχιστον ένας Ρώσος στρατιώτης που ήταν μέλος της περιπολίας της τραυματίστηκε αφότου το τουρκικό πυροβολικό, έριξε πυρά από την πλευρά της Τουρκίας στα σύνορα, σε μια περιοχή που ονομάζεται Derbisiye. Ένας υψηλόβαθμος ανταποκριτής για τον Telegraph, επίσης δημοσίευσε ένα βίντεο για τα επακόλουθα της επίθεσης:

Video purports to show aftermath of a mortar attack on Russian Military Police at Dirbesiye border crossing w Turkey in NE Syria. pic.twitter.com/gr9OdqzVZh — Roland Oliphant (@RolandOliphant) October 29, 2019

Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες αναφορές αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες απώλειες, μεταξύ των δύο δημοσιογράφων και των τεσσάρων αμάχων, που πιθανώς τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

Ο δημοσιογράφος του περιοδικού Kurdistan24, Ακράμ Σαλίχ, περιέγραψε το περιστατικό ότι ο τουρκικός στρατός εισήλθε στη συριακή πλευρά των συνόρων και εκτόξευσε όλμους εναντίον της ρωσικής αποστολής.

#Syria video of aftermath mortar shell hit Russian army convoy inside the border crossing of #Derbasyie in #Hasakah province pic.twitter.com/1wpdUyHqpQ — Suhail AlGhazi (@putintintin1) October 29, 2019

Οι τοπικές αναφορές, αποκαλύπτουν την οργή της τουρκικής πλευράς για το ότι οι τουρκικές δυνάμεις ήταν ανενημέρωτες για την επίσκεψη ρωσικής στρατιωτικής αστυνομίας στα σύνορα, ενώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αρνούνται και το γεγονός της ρίψης όλμων.

Several people injured at the incident https://t.co/lAZEQIQHjw pic.twitter.com/hrMlIuJItM — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 29, 2019

Πέτρος Κράνιας