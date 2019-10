Τραμπ: Νεκρός ο "Νο1 διάδοχος" του Μπαγκντάντι - Ποιος ήταν ο Αμπντουλάχ Καρντάς

Νεκρός φέρεται να είναι, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο "νούμερο ένα διάδοχος του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι".

Με ανάρτησή του στο Twıtter ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει:

"Μόλις επιβεβαίωσα ότι ο νούμερο ένα αντικαταστάτης του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι εξουδετερώθηκε από αμερικανικά στρατεύματα. Το πιθανότερο είναι ότι θα έπαιρνε την θέση του ως επικεφαλής - Τώρα είναι επίσης Νεκρός!".

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!