ABC: Ο αρχηγός του ΙΚ αυτοκτόνησε πυροδοτώντας το γιλέκο με εκρηκτικά που φορούσε

Ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, αυτοκτόνησε πυροδοτώντας το γιλέκο με εκρηκτικά που φορούσε για να μην πέσει στα χέρια των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στην Ιντλίμπ της Συρίας, αναφέρει το ABC.

Δείτε βίντεο που, σύμφωνα με Σύριους ακτιβιστές, φέρεται να δείχνει τη στρατιωτική επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον του αυτοαποκαλούμενου "χαλίφη του Ισλαμικού Κράτους":

Σύμφωνα με πηγές του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι περιμένουν τα αποτελέσματα της δακτυλοσκόπησης και των βιομετρικών μετρήσεων για να επιβεβαιώσουν τον θάνατό του.

Για το κεφάλι του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, οι ΗΠΑ είχαν εκδώσει αμοιβή ύψους αξίας 25 εκατ. δολαρίων. Το 2014 κυκλοφόρησαν φήμες για τον σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και τον θάνατό του.

Τον Αύγουστο του 2017 οι ΗΠΑ έφτασαν κοντά στην εξόντωσή του, ύστερα από τον βομβαρδισμό κτιρίων νοτίως της Ράκα στη Συρία, όπου υπήρχαν πληροφορίες ότι διέμενε ο Μπαγκντάντι. Όμως τον επόμενο μήνα με ηχητικό του μήνυμα ο ηγέτης του ΙΚ διέψευσε τις τότε προσδοκίες των Αμερικανών ότι σκοτώθηκε.

Τα πτώματα τριών ανδρών και τριών γυναικών βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης που είχε στόχο τον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, το πτώμα του οποίου πήραν μαζί τους οι επιτιθέμενες αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσε ο διοικητής μιας τζιχαντιστικής οργάνωσης στην περιοχή.

Ο διοικητής αυτός δήλωσε πως οι επιτιθέμενες δυνάμεις πήραν μαζί τους και ένα δεύτερο πτώμα, που πιστεύεται πως είναι του υπαρχηγού του Μπαγκντάντι.

Ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, έκανε λόγο σήμερα για "μια επιτυχημένη επιχείρηση" έπειτα από τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ σε επίπεδο πληροφοριών, μια προφανής αναφορά στις πληροφορίες για τον θάνατο του επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

"Μια ιστορική, επιτυχημένη επιχείρηση, αποτέλεσμα της συνεργασίας σε επίπεδο πληροφοριών με τις ΗΠΑ", έγραψε ο Μάζλουμ Άμπντι στο Twitter, αν και δεν επιβεβαίωσε ξεκάθαρα τον θάνατο του αλ Μπανγκντάντι.

