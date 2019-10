Κατά των διαδηλώσεων στον Λίβανο η Χεζμπολάχ: Στηρίζει την κυβέρνηση και εκφράζει φόβο για εμφύλιο

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χάσαν Νασράλα προειδοποίησε σήμερα πως οι διαδηλώσεις μπορεί να σπρώξουν τη χώρα στο χάος, στην κατάρρευση και, "θεός φυλάξοι", σε εμφύλιο πόλεμο, απορρίπτοντας τις αυξανόμενες εκκλήσεις για παραίτηση της κυβέρνησης και του προέδρου.

"Δεν αποδεχόμαστε την πτώση της προεδρίας ούτε την παραίτηση της κυβέρνησης και δεν αποδεχόμαστε, εν μέσω αυτής της κατάστασης, τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών", είπε ο Νασράλα.

Tripoli, Lebanon cries out "down with the rule of the corrupt thugs" & sends greetings of solidarity to other cities that are revolting. Protesters vow to keep striking until the regime falls.

Filmed last night by a Syrian refugee who is hoping to see his regime toppled too. pic.twitter.com/ZXXkRLhh7B