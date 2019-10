Άνοδος της τουρκικής λίρας μετά την άρση των κυρώσεων από τον Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα άρουν κυρώσεις για την Τουρκία αφού η Άγκυρα δήλωσε στη διοίκησή της ότι θα σταματήσει τη μάχη στη Συρία και θα καταστήσει τη εκεχειρία μόνιμη. "Οι κυρώσεις θα αρθούν αν δεν συμβαίνει κάτι που δεν είμαστε ικανοποιημένοι", δήλωσε ο Trump σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι κυρώσεις θα επαναληφθούν εάν η Τουρκία ξαναρχίσει τις επιθέσεις στους Κούρδους.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!