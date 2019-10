Σοκ στη Βρετανία από την ανακάλυψη 39 πτωμάτων σε κοντέινερ

Η βρετανική αστυνομία ανακάλυψε σήμερα σε βιομηχανικό πάρκο κοντά στο Λονδίνο τα πτώματα 39 ανθρώπων μέσα σ' ένα φορτηγό, που πιστεύεται ότι ήρθε από τη Βουλγαρία, και ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον οδηγό ως ύποπτο για φόνο.

Η ανακάλυψη των πτωμάτων --38 ενηλίκων και ενός εφήβου-- έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες αφού υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν ότι υπάρχουν άνθρωποι σε κοντέινερ φορτηγού σε βιομηχανικό πάρκο στο Γκρέις, 32 χλμ. ανατολικά του κέντρου του Λονδίνου.

Το φορτηγό πιστεύεται ότι είχε εισέλθει το Σάββατο στη Βρετανία από το Χόλιχεντ, ένα λιμάνι της βόρειας Ουαλίας που είναι μείζον σημείο εισόδου από την Ιρλανδία, και ότι είχε αρχικά ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Βουλγαρία, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο οδηγός του φορτηγού, ένας 25χρονος από τη Βόρεια Ιρλανδία, έχει τεθεί υπό κράτηση.

BREAKING: Essex police speak about the discovery of 39 bodies that were found in the back of a lorry.



Read more: https://t.co/KxRKbVN4iL pic.twitter.com/OGpIiyXp7v