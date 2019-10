Ο ΟΗΕ ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τους θανάτους διαδηλωτών στη Χιλή

Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισέλ Μπατσελέτ, πρώην πρόεδρος της Χιλής, ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τους θανάτους διαδηλωτών μέσα στο Σαββατοκύριακο σε ταραχές και λεηλασίες που συγκλονίζουν τη χώρα.

Η Μπατσελέτ έκανε λόγο για "ανησυχητικές καταγγελίες" υπέρμετρης χρήσης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας.

With 11 killed and over 1,400 arrested in the violent #protest last week in #Chile, the country is now in an emergency state and a curfew was imposed in major cities on Sunday. pic.twitter.com/uTWIwTiKgw