Στη Σαουδική Αραβία ο Εσπερ

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ έφτασε σήμερα στη Σαουδική Αραβία, σε μια αιφνιδιαστική του επίσκεψη, ενώ σιγοβράζουν οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και με την Ρωσία να αυξάνει την επιρροή της στην Μέση Ανατολή.

Σε μια επίσκεψη που σκοπεύει εν μέρει να διαβεβαιώσει το Ριάντ για τις διμερείς σχέσεις, ο Έσπερ ενδέχεται να συναντηθεί με τον βασιλιά Σαλμάν και τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν – ντε φάκτο ηγέτη της χώρας – στο πρώτο ταξίδι που πραγματοποιεί στον στρατηγικής σημασίας σύμμαχο της Ουάσινγκτον στην Μέση Ανατολή, από τότε που ανέλαβε επικεφαλής του Πενταγώνου το καλοκαίρι.

Defense Secretary Mark Esper met with Prince Khalid bin Salman, the Deputy Defense Minister of Saudi Arabia, in Riyadh. pic.twitter.com/9psjS8JvVu