Έντεκα νεκροί από διαδηλώσεις στη Χιλή

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές που συγκλόνισαν τη Χιλή, ανακοίνωσε σήμερα η κυβερνήτης του Σαντιάγο, Κάρλα Ρουμπιλάρ, αναθεωρώντας προς τα πάνω έναν προηγούμενο απολογισμό επτά νεκρών.

"Ο αριθμός των νεκρών στη διάρκεια των τελευταίων ημερών έχει φθάσει τους έντεκα. Είχαμε τρεις νεκρούς προχθές (Σάββατο) και οκτώ χθες Κυριακή", δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ, το συνδικάτο των εργαζομένων στο ορυχείο χαλκού Escondida BHP ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει ολοήμερη απεργία αύριο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές στη Χιλή, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του συνδικάτου στο πρακτορείο Reuters.

