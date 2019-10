Brexit: Ανυπόγραφη επιστολή για παράταση έστειλε στην ΕΕ ο Τζόνσον - Μαζί με δεύτερη στην οποία χαρακτηρίζει την αναβολή "λάθος"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 00.49

Επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ζητεί αναβολή του Brexit - η οποία όμως δεν φέρει την υπογραφή του - έστειλε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με πηγές του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου.

Το αίτημα συνοδεύεται από δεύτερη επιστολή, αυτή τη φορά υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης, στην οποία ο κ. Τζόνσον αναφέρει ότι μια αναβολή και μετάθεση της ημερομηνίας εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ θα ήταν λάθος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ήταν υποχρεωμένος εκ του νόμου να στείλει την πρώτη επιστολή, με βάση την λεγόμενη Benn Act, νομοθετική πράξη που είχε περάσει από το βρετανικό κοινοβούλιο παρά τη θέληση της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ επιβεβαιώσε μέσω Twitter ότι έλαβε το αίτημα για αναβολή του Brexit. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επιστολής, πρόσθεσε ότι πλέον θα διαβουλευτεί με τους ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων των χωρών-μελών της ΕΕ "για το ποια θα είναι η αντίδραση" των Βρυξελλών.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit