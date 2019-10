Χιλιάδες Βρετανοί διαδηλωτές πανηγυρίζουν για την παράταση του Brexit - ζητούν δημοψήφισμα

Χιλιάδες Βρετανοί διαδηλωτές, υπέρμαχοι της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο από νωρίς σήμερα το πρωί, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας Λέτουιν, η οποία ουσιαστικά καθυστερεί το Brexit.

"Ακούστε μας", φώναξαν οι χιλιάδες διαδηλωτές, όπως μεταδίδει το Reuters, ενώ από το πρωί ζητούν τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος.

"Είναι μια μικρή νίκη για τους 'Remainers', τους Βρετανούς που θέλουν να παραμείνει η χώρα στην ΕΕ. Όλα θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς", είπε στο Reuters ο 53χρονος John Warman που συμμετέχει στις διαδηλώσεις.

"Είναι καλά νέα που η αντιπολίτευση είναι δυνατή απέναντι στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον γιατί υπήρχαν ενδείξεις πως δεν είχε συνοχή", δήλωσε από την πλευρά του ο 58χρονος διαδηλωτής Bill Venables.

