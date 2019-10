Τραμπ: Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι πρόθυμες να πάρουν πίσω τους τζιχαντιστές τους

Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι πλέον πρόθυμες να "επαναπατρίσουν” τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους που προέρχονται από αυτές, ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter o Τραμπ έγραψε: "Μόλις ειδοποιήθηκα ότι ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη είναι τώρα πρόθυμα, για πρώτη φορά, να πάρουν τους μαχητές του ISIS που προέρχονται από τα έθνη τους. Αυτά είναι καλά νέα, αλλά αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει από τότε που του πιάσαμε εμείς. Τέλος πάντων, σημειώνεται μεγάλη πρόοδος!!!!”.

....I have just been notified that some European Nations are now willing, for the first time, to take the ISIS Fighters that came from their nations. This is good news, but should have been done after WE captured them. Anyway, big progress being made!!!!