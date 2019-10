"Λάδι στη φωτιά" από τον Ισπανό ΥΠΕΣ: Διαδηλωτές αντιμετωπίζουν έως έξι χρόνια φυλακή

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας δήλωσε σήμερα ότι οι βίαιοι διαδηλωτές στην Καταλονία μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως έξι χρόνια, βάσει της ισπανικής νομοθεσίας.

Η βορειοανατολική περιοχή της χώρας συνταράσσεται επί πέντε μέρες από διαδηλώσεις και ταραχές μετά την καταδίκη από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας εννέα Καταλανών αυτονομιστών ηγετών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε βαριές ποινές κάθειρξης για τον ρόλο τους στην απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας το 2017.

This is Spain trying to force Catalonia to stay with them. We will not surrender pic.twitter.com/tRnEf8RcXt