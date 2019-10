Μία γυναίκα κλωτσά σωματοφύλακα υπουργού και γίνεται σύμβολο των διαδηλώσεων στον Λίβανο

Ρίχνοντας μια κλωτσιά ανάμεσα στα πόδια του σωματοφύλακα ενός υπουργού, που ήταν οπλισμένος με ένα αυτόματο τουφέκι, μια Λιβανέζα αναδείχθηκε σε σύμβολο των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, που συνταράσσουν τον Λίβανο.

Το βίντεο με το περιστατικό έχει γίνει viral μεταξύ των χρηστών των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα, όπου οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται.

The moment a fearless #Lebanese woman kicks an armed guard with. Kalashnikov in the bollocks to stop him using his gun. Now she is the symbol of The Lebanon uprising.#Lebanon @Kurds_SOS @AAhronheim pic.twitter.com/9QxZnIJmfm