Συγκρούσεις διαδηλωτών-αστυνομίας στη Βαρκελώνη- Πάνω από 500.000 άνθρωποι στον δρόμο

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Καταλανοί υπέρ της ανεξαρτησίας της περιφέρειας διαδήλωναν σήμερα ειρηνικά στους δρόμους της Βαρκελώνης, έως τη στιγμή που νεαροί ακτιβιστές, σε πολλές περιπτώσεις με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, συγκρούστηκαν με την αστυνομία, την πέμπτη ημέρα των κινητοποιήσεων κατά της καταδίκης των ηγετών τους.

Θέατρο ταραχών και χθες, η λεωφόρος Paseo de Gracia κατακλύστηκε από μια λαοθάλασσα κίτρινη, κόκκινη και μπλε, τα χρώματα της σημαίας των αυτονομιστών. Σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία, 525.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην τεράστια διαδήλωση.

Huge crowd paralyzed central #Barcelona #Catalonia goes on a 24-hour general strike https://t.co/iv7iEzv0CK pic.twitter.com/CNcluaMB60

Στο τέλος της κινητοποίησης, κι ενώ το πλήθος είχε φθάσει στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα της πόλης, εκατοντάδες διαδηλωτές πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων αψηφώντας τους αστυνομικούς των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, που εκτόξευαν δακρυγόνα εναντίον τους για να τους διαλύσουν.

After a massive pro-independence rally in Barcelona, protestors try to escape tear gas and rubber bullets from Spanish police. pic.twitter.com/C5P6S8CXT3