Σενάρια παραίτησης Ζάεφ μετά το "όχι" της Γαλλίας

Σε πολιτική αναστάτωση βρίσκεται η Βόρεια Μακεδονία, αφότου η Γαλλία είπε "όχι", στη Σύνοδο Κορυφής, όσο αφορά στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με τις Βρυξέλλες.

Για πυρετώδεις διαπραγματεύσεις στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος κάνουν λόγο, επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές, το πρακτορείο ΜΙΑ αλλά και η φιλοκυβερνητική ιστοσελίδα sdk, η οποία μάλιστα αναφέρει ότι ο Ζόραν Ζάεφ εξετάζει και το ενδεχόμενο να παραιτηθεί. Όπως αναφέρεται υπάρχουν επαφές και με ξένους αξιωματούχους και στο τραπέζι έχουν πέσει όλα τα ενδεχόμενα.

Ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας είχε πει τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Οκτώβριο, ότι θα παραιτηθεί σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Ενδεικτικές του κλίματος που έχει δημιουργηθεί στη χώρα είναι οι αναρτήσεις που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Νικολά Ντιμιτρόφ, μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

"Το λιγότερο που χρωστάει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή είναι να είναι ειλικρινής μαζί μας. Εάν δεν υπάρχει πλέον σύμπνοια σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον των δυτικών Βαλκανίων, εάν η υπόσχεση που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2003 δεν ισχύει, οι πολίτες αξίζουν να το μάθουν", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντιμιτρόφ.

The least that the European Union owes the region is to be straightforward with us. If there is no more consensus on the European future of the Western Balkans, if the promise of Thessaloniki 2003 does not stand, the citizens deserve to know. 1/3