Τραμπ για κατάπαυση πυρός: Χρειάστηκε λίγη... "σκληρή αγάπη"

Μας έχουν συνηθίσει σε δηλώσεις για το μέγεθος της δύναμής τους και της απήχησης που έχουν τα λεγόμενά τους, οπότε μετά την επίτευξη της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Συρία, βρισκόμασταν εν αναμονή δηλώσεων είτε από τον Τραμπ είτε από τον Ερντογάν.

Τελικά νικητής αναδείχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τουίταρε ότι χρειάστηκε λίγη... "σκληρή αγάπη" για να επιτευχθεί η συμφωνία.

"Αυτή η συμφωνία δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει πριν από 3 ημέρες. Χρειάστηκε να υπάρξει κάποια "σκληρή" αγάπη για να γίνει αυτό. Τέλεια για όλους. Είμαι περήφανος για όλους!", τουίταρε ο Τραμπ και συνέχισε:

"Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα για τον πολιτισμό. Είμαι περήφανος για τις Ηνωμένες Πολιτείες που έμειναν στο πλευρό μου στο να ακολουθήσουμε το αναγκαίο, αλλά κάπως ασυνήθιστο, μονοπάτι. Άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν αυτό το "Deal" για πολλά χρόνια. Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν. Συγχαρητήρια σε ΟΛΟΥΣ!"

This deal could NEVER have been made 3 days ago. There needed to be some "tough” love in order to get it done. Great for everybody. Proud of all!

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this "Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!